الزمالك يتلقى عرضا رسميا من الجزيرة الإماراتي لشراء محمود علاء

تلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من مجلس إدارة الجزيرة الإماراتي للاستغناء عن خدمات اللاعب محمود علاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل البيع.

وكان الفارس الأبيض قد تلقى بعض العروض الأخري من ناديي الهلال والنصر السعوديان للاستفادة من خدمات علاء، بعد المستوي الجيد الذي ظهر به اللاعب بين صفوف القلعة البيضاء خلال الموسم الجاري.

وبالرغم من ذلك إلا أن الفريق الأبيض يرفض خوض أي مفاوضات رسمية مع أي نادي يرغب في التعاقد مع علاء خلال الوقت الراهن؛ حيث يسعى الأبيض إلى عدم تشتيت تركيز اللاعب قبل مباريات الدوري المتبقية بالموسم الحالي، والتي ستحدد الفريق المتوج بالبطولة واللقب لهذا الموسم.