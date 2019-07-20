اتحاد الكرة يطالب الأندية بتسوية الديون خلال 10 أيام قبل فتح باب القيد

قام اتحاد الكرة المصري بمخاطبة كافة أندية الدوري المصري الممتاز؛ حيث طالب بسرعة تسديد الديون للجبلاية خلال 10 أيام قبل موعد فتح باب القيد بالدوري الجديد، حتى يتم إتاحة الفرصة أمام تلك الأندية للقيد وعدم منها.

وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم كافة الأندية المصرية خلال خطاباته بسرعة التوجه إلى الإدارة المالية وتسديد الديون المستحقة قبل قيد لاعبيها؛ حيث اعتبر ذلك شرطا أساسيا للقيد خلال الموسم الجديد وخص بذلك الأهلي، بيراميدز، الزمالك، والمصري والذين يتنافسون على البطولات الإفريقية مثل الكونفيدرالية الإفريقية ودوري الأبطال.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد كشف عن فتح باب القيد المحلي في التاسع والعشرين من شهر يوليو الحالي، بينما يتم غلق القيد الإفريقي للفرق المصرية في 31 من شهر يوليو الجاري.