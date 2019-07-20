وادي دجلة يستأنف تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يستأنف وادي دجلة تدريباته الجماعية اليوم تحت قيادة تاكيس جونيس اليوناني، في إطار استعدادات الفريق الدجلاوي للموسم الجديد، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون مؤخرا.

وكان المدير الفني للفريق “اليوناني تاكيس جونيس” قد طالب إدارة النادي ببدء فترة الإعداد والتجهيز قبل موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد بشهرين.

وقام المدير الفني للفريق الدجلاوي بوضع برنامجا بدنيا وغذائيا للاعبين لتنفيذه في منازلهم خلال فترة الإجازة التي منحها لهم، خوصا من هبوط مستوي اللياقة البدنية لديهم وتعرضهم للوزن الزائد.

جديرا بالذكر أن نادي الزمالك كان قد خاض مفاوضات مكثفة مع الفريق الدجلاوي للحصول على خدمات محمد عبد العاطي خلال الفترة القادمة، إلا أن الأخير طالب بـ30 مليون جنيه والاستفادة من خدمات أحمد مدبولي مقابل رحيل عبد العاطي إلى الفارس الأبيض.