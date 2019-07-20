الاتحاد يدرس تأجيل الدوري الجديد أسبوعا بسبب كأس مصر

اتجاهات داخل اتحاد الكرة حول تأجيل موعد الدوري الجديد أسبوعا بسبب مواعيد مباريات كأس مصر المتبقية، والتي تتعارض مع الأجندة الدولية لمنتخب مصر خلال شهر سبتمبر القادم، على أن ينطلق الدوري الجديد المقرر له في 19 سبتمبر القادم بعدها بأسبوع وحيد؛ حيث يدرس الاتحاد تأجيل انطلاقه أسبوعا ليبدأ في 25 سبتمبر من نفس الشهر.

وجاء ذلك بعد أن قام المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة بوضع الاتحاد المصري لكرة القدم في مأزق بسبب مواعيد المباريات المتبقية بكأس مصر، وذلك بعد أن أعرب أجيري عن موافقته على إعفاء لاعبي المنتخب الدوليين من معسكر سبتمبر، الأمر الذي جعل لجنة المسابقات التابعة للاتحاد تستقر على مواعيد مواجهات كأس مصر المتبقية.