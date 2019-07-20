الزمالك يحصل على توقيع بديل محمود علاء “على بياض”

ذكر مصدر من مسئولي نادى الزمالك، أن مسؤولي الكرة بالقلعة البيضاء حصلت على إمضاء مدافع حرس الحدود محمد الشبينى على بياض، وذلك بشكل رسمي، وذلك تمهيداً لجلبه في الموسم المقبل.

وحرصت إدارة الزمالك على التعاقد مع مدافع جديد لتأمين هذا المركز، خاصة بعدما تلقى محمود علاء مدافع الفريق عروضا خليجية.

وأمرت إدارة القلعة البيضاء تأجيل إتمام مصير محمود علاء لحين الانتهاء من الثلاثة مباريات المتبقية للفريق في الدوري الممتاز، والتي تأتى أولها أمام الجونة التي ستقام غدا الأحد، ثم الإسماعيلي والأهلي على الترتيب يومي 24 و28 من يوليو الجاري على التوالي، ويحتاج الفريق الأبيض لحصد الانتصارات في الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، فيما يتصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتزداد المنافسة بينهما على لقب الدوري للموسم الحالي.