تريزيجيه يجاور صلاح في ’’البريميرليج‘‘.. تفاصيل الصفقة.. ورد فعل الجماهير الإنجليزية

كتب: ضياء السقا

كشفت تقارير إعلامية، عن تعاقد أستون فيلا، الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، مع النجم المصري محمود تريزيجيه، قادما من قاسم باشا التركي.

وذكرت شبكة TRT التركية، أن صفقة الدولي المصري، كلفت خزائن نادي أستون فيلا مبلغ 11 مليون يورو، وذلك بعد أن وقع على عقود انتقاله للفريق الإنجليزي.

من جانبها، أعلنت صحيفة "صن" البريطانية، أن تريزيجيه، سيطير إلى إنجلترا الأسبوع المقبل للخضوع للفحوصات الطبية وإكمال انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف أستون فيلا، الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويلعب له قائد المنتخب الوطني أحمد المحمدى.

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وفي سياق متصل، أبدت جماهير أستون فيلا، سعادتها بالوافد المصري الجديد في صفوف ناديهم، حيث قال الموقع الجماهيري للنادي، "Aston Villa Fans" أن تريزيجيه لاعب موهوب وخوض تجربة الاحتراف في "البريميرليج" سيمنحه مزيدا من الخبرة، كما أن الجهاز الفي لـ"الفيلانز" بقيادة ديان سميث سيعمل على التطوير من قدراته.

وتفوق أستون فيلا في صراعه مع سامبدوريا الإيطالي وجالطة سراي التركي، في التعاقد مع نجم الفراعنة.

وشارك تريزيجيه مع منتخبنا الوطنى، فى كأس أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر، خلال 4 مواجهات، قبل وداع البطولة من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وخاض تريزيجيه 38 مباراة خلال الموسم الماضى مع قاسم باشا فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 9 أهداف، صنع 10 وحصل على 4 بطاقات صفراء.

وبذلك ينضم تريزيجيه إلى قائمة اللاعبين المتواجدين في البريميرليج، بجوار محمد صلاح لاعب ليفربول، وأحمد المحمدي، مدافع أستون فيلا، ومحمد النني، متوسط ميدان أرسنال.