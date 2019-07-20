شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لاسارتى عن صفقة الأهلى التاريخية: خسارة الـ60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الأروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للنادى الأهلى، هجوما حادا تجاه صفقة حسين الشحات لاعب القلعة الحمراء، بعد المستوى الذى ظهر عليه منذ انضمامه للنادى فى الفترة الماضية.

وتحدث لاسارتى مع بعض مسئولى النادى الأهلى عن رفضه التام لما يقدمه حسين الشحات مع القلعة الحمراء منذ انضمامه، خاصة أنه صفقة كلفت خزينة النادى 60 مليون جنيه لضمه من نادى العين الإماراتى فى صفقة تاريخية.

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وشارك حسين الشحات فى 22 مباراة مع النادى الأهلى بالموسم الحالى، أحرز خلالها 3 أهداف فقط منها هدف فى دورى أبطال أفريقيا وهدفان بمسابقة الدورى الممتاز، فيما صنع 4 أهداف أخرى، وتعرض لانتقادات لاذعة من الجماهير الحمراء، بسبب عدم الظهور بالمستوى المنتظر منذ قدومه للنادى.

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