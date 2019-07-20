شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يضم ديسابر مهاجم هايتى رسمياً بعد اجتيازه الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى إنبى رسميا مع جونيل ديسابر مهاجم نادي لوري الأرمينى خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل بناء على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

ووقع مهاجم إنبى الجديد على عقود الانتقال للنادي البترولى بشكل رسمى في الجلسة التي عقدها مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي بعد طلب على ماهر المدير الفنى للفريق بضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

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جدير بالذكر أن جويل ديسابر من هايتي وكان الجهاز الفني للفريق حرص على متابعته عن طريق متابعة فيديوهات له وخضع اللاعب لكشف طبى واجتازه لينضم للنادى البترولى بشكل رسمى.