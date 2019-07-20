اخبار الرياضه

إنبى يضم ديسابر مهاجم هايتى رسمياً بعد اجتيازه الكشف الطبى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يضم ديسابر مهاجم هايتى رسمياً بعد اجتيازه الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى إنبى رسميا مع جونيل ديسابر مهاجم نادي لوري الأرمينى خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق بداية من الموسم المقبل بناء على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق.

 

ووقع مهاجم إنبى الجديد على عقود الانتقال للنادي البترولى بشكل رسمى في الجلسة التي عقدها مع عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي بعد طلب على ماهر المدير الفنى للفريق بضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد.

Advertisements

 

جدير بالذكر أن جويل ديسابر من هايتي وكان الجهاز الفني للفريق حرص على متابعته عن طريق متابعة فيديوهات له وخضع اللاعب لكشف طبى واجتازه لينضم للنادى البترولى بشكل رسمى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنبى يضم ديسابر مهاجم هايتى رسمياً بعد اجتيازه الكشف الطبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا