شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاوض مدافع الزمالك لاستعارته فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد عبد السلام، مدافع الزمالك، اتصالات من قبل مسئولى المقاولون العرب لاستطلاع رأيه بشأن الانتقال لصفوف ذئاب الجبل على سبيل الإعارة في الموسم المقبل من القلعة البيضاء.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن ترحيبه بالخروج على سبيل الإعارة في حال تعاقد النادى الأبيض مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن إدارة القلعة البيضاء قد ترفض رحيل المدافع الصاعد نظرا للحاجة إلى جهوده وتألقه خلال المشاركات التى خاضها مع الفريق هذا الموسم، ولذلك طلب اللاعب من مسئولى المقاولون العرب التفاوض مع الزمالك بشكل رسمى.

يذكر أن إدارة الزمالك قررت إرجاء حسم عروض اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق خلال الموسم الجارى لحين الانتهاء من الثلاث مواجهات الحاسمة لبطولة الدورى وبدايتهم غداً أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفريق الأبيض.