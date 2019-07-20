شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة أحمد مرتضى تقرب عمر جابر من العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، جلسة خاصة مع عمر جابر الظهير الأيمن السابق للفريق الأبيض والحالى لبيراميدز لاستطلاع رأيه بشأن العودة إلى قلعة ميت عقبة.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن الجلسة شهدت ترحيبا من عمر جابر بالعودة إلى الزمالك فى حال التوصل لاتفاق مع بيراميدز حول عودته إلى قلعة ميت عقبة.

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يذكر أن مرتضي منصور، رئيس نادى الزمالك، كشف من قبل أن هناك جلسة مع مسئولى نادى بيراميدز خلال الفترة الجارية لحسم الصفقات التباديلية بين الفريقين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد إبداء بيراميدز رغبة فى ضم الثنائى إبراهيم حسن وبهاء مجدى لاعبى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.