شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور يلقى محاضرة تحكيمية على لاعبى المصرى استعدادا للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الخبير التحكيمي جمال الغندور محاضرة تحكيمية للاعبى المصرى بقاعة المؤتمرات الملحقة بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، حيث ينتظم الفريق فى معسكر مغلق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وفى حضور المدير الفنى للفريق إيهاب جلال ومدير الكرة اللواء ياسر سالم، استعرض جمال الغندور كافة التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم مع الاستعانة بالمواد الفيلمية لتوضيح تلك التعديلات للاعبين الذين أبدوا سعادتهم بتلك المحاضرة.

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ويستعد النادى المصرى للمشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الجديدة بعد حصوله على المركز الرابع بالدورى.

ويلتقى فريق الكرة بالنادى المصرى فى الخامسة مساء اليوم، السبت، المصانع الحربية وديا، على هامش معسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا للدورى الجديد.

ويختتم الفريق البورسعيدى فى الخامسة مساء غد الأحد مبارياته الودية بالمعسكر، بملاقاة فريق الرجاء المطروحى والذى كان قد استهل المصرى مبارياته الودية بالمعسكر بملاقاته وهى المباراة التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، قبل أن يفوز المصرى بهدف نظيف على الترام فى ثانى ودياته، ثم الفوز كذلك على المجد السكندرى بأربعة أهداف مقابل لا شىء.