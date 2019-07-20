شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى والزمالك المتبقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف غدًا، الأحد، بطولة الدورى المصرى بعد توقف دام 48 يوماً، بسبب استضافة مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الماضى حتى 19 يوليو الجارى، لحسم لقب الدورى الذى ينافس عليه الأهلى والزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك المتبقية

الجونة × الزمالك.. يوم الأحد 21 / 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على استاد الجونة

الزمالك × الإسماعيلى.. يوم الأربعاء 24/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على استاد بترو سبورت

الأهلى × الزمالك.. يوم الأحد 28/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءًا، على استاد برج العرب

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مواعيد مباريات الأهلى المتبقية

المقاولون العرب × الأهلى.. يوم الأربعاء 24/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب

الأهلى × الزمالك.. يوم الأحد 28/ 7/ 2019 الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب