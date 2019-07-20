شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نادٍ إماراتى ينافس أندية السعودية لضم محمود علاء من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود علاء، مدافع الزمالك، عرضا جديدا للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفى الجارى، من أحد أندية القمة بالدورى الإماراتى، للانضمام لصفوفه فى الموسم الكروى الجديد.

وانضم النادي الإماراتي لقائمة الأندية الراغبة فى التعاقد مع محمود علاء خلال الميركاتو الصيفى، بعدما أبدى الهلال والنصر السعوديان رغبة فى التعاقد مع مدافع الزمالك بعد مستواه المميز على مدار الموسم الحالى.

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وقدم محمود علاء مستوى مميزا مع الزمالك خلال الموسم الحالى، وتصدر هدافى الفريق الأبيض بالدورى بعد تسجيل 14 هدفا والمساهمة فى صناعة هدف وحيد، ليصبح مطمعا لأغلب الأندية العربية الكبرى.

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