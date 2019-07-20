شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب زامورا يكشف تهديد فيس بوك لمستقبل خالد جلال وعودة عمر جابر للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "سوبر كورة" خامس حلقات "ملعب زامورا" وهو البرنامج المختص بأخبار نادى الزمالك والكواليس الخاصة بشأن كل ما يدور داخل قلعة ميت عقبة، سواء على مستوى إدارة النادى الأبيض أو اللاعبين أو الأمور المختلفة، والذى يُذاع أسبوعياً يوم السبت عبر موقع سوبر كورة. وتتناول الحلقة الخامسة من ملعب زامورا مفاجآت فى تهديد موقع فيس بوك لبقاء خالد جلال فى قيادة الزمالك بجانب مصير محمود علاء وطارق حامد بعد الثلاث مباريات المتبقية للفريق فى بطولة الدورى الممتاز. Advertisements كما تشهد حلقة هذا الأسبوع من برنامج ملعب زامورا العديد من الكواليس الخاصة برحيل حازم إمام قائد الفريق عن قلعة ميت عقبة من عدمه، وتفاصيل العروض التى قدمت له ورغبة اللاعب فى البقاء من عدمه، بجانب الكشف عن ما يخطط له الزمالك خلال الفترة الحالية في صفقاته ومستقبل التونسى حمدي النقاز مع الفريق الأبيض بخلاف ملف المدرب الأجنبى وإمكانية استمرار خالد جلال فى الموسم الجديد من عدمه. لمشاهدة حلقة ملعب زامورا عبر سوبر كورة اضغط هنا

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