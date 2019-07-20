شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سبب غياب مصطفى فتحى عن مباراة الزمالك أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك سبب غياب مصطفى فتحى، صانع ألعاب الفريق، عن قائمة مباراة الجونة المقرر إقامتها غدا، الأحد، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز بملعب الجونة.

وأعلن خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، قائمة مباراة الجونة وضمت كلا من:-

حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدى "الونش" ومحمد عبد الغنى وحمدى النقاز وحازم إمام وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد "زيزو" ومحمد عنتر وأيمن حفنى وأحمد مدبولى وإبراهيم حسن.

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خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد وحميد أحداد.

ولم يتواجد مصطفى فتحى فى قائمة الزمالك، رغم عودته للتدريبات الجماعية منذ عدة أيام.

الزمالك تنتظره مواجهة نارية يبدأها غدا أمام المقاولون، ثم مواجهة الإسماعيلى يوم 24 يوليو، وأخيرا مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى، فى ختام مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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