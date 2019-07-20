شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طه يحتل وصافة أفضل حراس مونديال شباب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل عبد الرحمن طه، حارس مرمى المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، المركز الثانى فى قائمة أفضل حراس المرمى ببطولة العالم التى تستضيفها إسبانيا حالياً وتستمر حتى يوم 29 يوليوالجارى.

وتألق "طه" خلال المواجهات الثلاث للفراعنة بدور المجموعات أمام أستراليا ونيجيريا والسويد، وتمكن من التصدى لـ32 تصويبة من ضمن 77 تصويبة سددت عليه بنسبة تصدي 42%.

ويقع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من فرنسا والسويد وكوريا الجنوبية ونيجيريا وأستراليا، حيث تصعد الفرق الأربعة الأولى لدور الستة عشر من بطولة العالم.

ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، وحصل على راحة سلبية من المباريات أول أمس الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة ، على أن يلتقى مع كوريا الجنوبية مساء اليوم السبت.