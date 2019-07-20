أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 20 يوليو العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتجاه لتأجيل الدورى الجديد أسبوعا بسبب أزمة مواعيد كأس مصر، عمر صلاح يحرس مرمى الزمالك أمام الجونة.

اتجاه لتأجيل الدورى الجديد أسبوعا بسبب أزمة مواعيد كأس مصر

يدرس مسئولو اتحاد الكرة تأجيل انطلاق الدورى الجديد لمدة أسبوع لينطلق يوم ٢٥ سبتمبر المقبل بدلا من ١٩ من نفس الشهر بسبب الأزمة التى نشب موخرا على خلفية تعارض مواعيد المباريات المتبقية من كأس مصر مع مواعيد فترة الاجندة الدولية للمنتخب فى شهر سبتمبر المقبل.

عمر صلاح يحرس مرمى الزمالك أمام الجونة

يرفض خالد جلال، المدير الفنى للزمالك، المجازفة بالثنائى عماد السيد، حارس مرمى الفريق ومصطفى فتحى، صانع ألعاب الأبيض، وذلك فى مواجهة الجونة حيث يفضل عدم مشاركتهما فى لقاء الجونة بصورة أساسية، على أن يتولى حراسة مرمى الأبيض فى هذه المباراة الحارس عمر صلاح، رغم أنه اطمأن على حالة عماد السيد من الجهاز الطبى للفريق الأبيض، لكنه يفضل عدم مشاركته بشكل أساسى حتى لا تعاوده الإصابة مجددًا.

الإسماعيلى ينفى البحث عن حارس مرمى جديد لخلافة عواد

نفى صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، وجود مفاوضات من جانب ناديه مع حراس مرمى جدد لخلافة محمد عواد حارس مرمى الدراويش المنقطع عن المران بعد توقيعه للزمالك.

الزمالك يُخطر أحداد بتأجيل الموافقة على إعارته للرجاء لنهاية الشهر

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أخطر المغربى حميد أحداد، مهاجم الزمالك، إدارة النادى أنه يمتلك عرضًا من الرجاء المغربى لاستعارته لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن إدارة النادى الأبيض ستبحث عن تسويق أحداد فى الصيف بعد ضم مواطنه أشرف بن شرقى، من الهلال السعودى، لمدة 3 مواسم قادمة.

بن شرقى يغادر القاهرة اليوم بعد التوقيع للزمالك

يُغادر المغربى أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك المنضم حديثًا لصفوف القلعة البيضاء، القاهرة، اليوم السبت، متجهًا إلى السعودية من أجل جمع متعلقاته ثم السفر بعد ذلك إلى مسقط رأسه فى المغرب، ثم العودة للقاهرة للانضمام بشكل نهائى للفريق الأبيض.

الخطيب يحتوى ثورة لاسارتى بسبب "تجاوزات" معسكر إسبانيا

يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة مع الأورجوياتى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إنهاء الأزمة التى نشبت خلال معسكر الفريق مؤخراً فى أسبانيا بين الخواجة الإسبانى وبين سيد عب الحفيظ على خلفية غضب الأول من الأخير بسبب إهماله وعدم تركيزه بشأن الترتيب لعدة أمور خاصة بالمعسكر.

اتحاد الكرة يُمهل الأندية 10 أيام لتسوية الديون قبل فتح باب القيد

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى أندية الدورى الممتاز يطلب فيها تسوية الديون المستحقة للجبلاية لديهم خلال العشرة أيام المقبلة، وتحديدا قبل فتح باب القيد استعداداً للدورى الجديد 2019 - 2020، حتى يتسنى لهذه الأندية القيد ولا يتم منعها، وطلب اتحاد الكرة خلال الخطابات التوجه إلى الإدارة المالية قبل قيد اللاعبين وتسوية الديون كشرط أساسى للقيد قبل الموسم الجديد، خاصة أندية الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز الذين يشاركون فى البطولات الأفريقية، سواء دورى أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية.