بالفيديو.. مشادة بين مدرب حراس منتخب مصر الأسبق مع إبراهيموفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق والحالي لفريق لوس أنجليس إف سي زكي عبد الفتاح في مشادة مع النجم السويدي زلاتان إبراهموفيتش مهاجم فريق لوس أنجليس جالاكسي.

وشهدت المباراة بعد نهايتها دخول زكي عبد الفتاح في مشادة كلامية مع النجم السويدي في مباراة جاءت ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي.

وسبق وأن قاد زكي عبد الفتاح قيادة حراس مرمى المنتخب المصري رفقة المدرب الأمريكي بوب برادلي خلال فترة بين 2011 وحتى 2013.

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واستطاع إبراهيموفيتش أن يسجل ثلاثة أهداف في فوز فريقه على لوس أنجليس في مباراة انتهت نتيجتها (3-2).

ورفع جالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجليس إف.سي عند 46 نقطة في صدارة المجموعة.