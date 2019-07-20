محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
دخل مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق والحالي لفريق لوس أنجليس إف سي زكي عبد الفتاح في مشادة مع النجم السويدي زلاتان إبراهموفيتش مهاجم فريق لوس أنجليس جالاكسي.
وشهدت المباراة بعد نهايتها دخول زكي عبد الفتاح في مشادة كلامية مع النجم السويدي في مباراة جاءت ضمن منافسات مجموعة الغرب بالدوري الأمريكي.
وسبق وأن قاد زكي عبد الفتاح قيادة حراس مرمى المنتخب المصري رفقة المدرب الأمريكي بوب برادلي خلال فترة بين 2011 وحتى 2013.
واستطاع إبراهيموفيتش أن يسجل ثلاثة أهداف في فوز فريقه على لوس أنجليس في مباراة انتهت نتيجتها (3-2).
ورفع جالاكسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بمجموعة الغرب بينما تجمد رصيد جاره لوس أنجليس إف.سي عند 46 نقطة في صدارة المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مشادة بين مدرب حراس منتخب مصر الأسبق مع إبراهيموفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.