تقارير تؤكد حسم صفقة انتقال تريزيجيه للدوري الانجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية انجليزية، أن أستون فيلا اتفق مع قاسم باشا التركي على المقابل المادي لصفقة محمود حسن "تريزيجيه" لينضم إلى منافسات الدوري الانجليزي بداية من الموسم المقبل.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية اليوم السبت أن أستون فيلا سيدفع مبلع 8.75 مليون جنيه استرليني لقاسم باشا من أجل الحصول على خدمات الجناح المصري.
وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه ربما يكون أحدث صفقات أستون فيلا في موسم الانتقالات المزدحم للفريق بعد عودته إلى الدوري الانجليزي.
وسبق أن أرسل نادي أستون فيلا مديره الفني إلى مصر من أجل مشاهدة تريزيجيه كان ذلك في مباراة جنوب أفريقيا ببطولة أمم أفريقيا.
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