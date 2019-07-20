إنبي يكشف لمصراوي عن منافس بلجيكي للأهلي والزمالك لضم لاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

نفى زكريا السيد، نائب رئيس نادي إنبي، تلقيهم أي عرض رسمي من نادي الزمالك لشراء أسامة جلال وأحمد عبدالعزيز "زيزو"، لاعبا فريقه خلال الفترة المقبلة كما تردد.

وأشار زكريا في تصريحات ـ خاصة ليلاكورة اليوم السبت ـ إلى أن أسامة جلال تلقى عرضًا من النادي الأهلي عن طريق مدير الكرة بالقلعة الحمراء ولم يرتقي للعرض الرسمي فقط.

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وتابع نائب رئيس نادي إنبي:"هناك عرضًا أخر وصل للاعب من نادي بلجيكي ولكن عن طريق وكيل وليس بشكل رسمي وأخبرنا اللاعب بأن لو هناك عرض بالفعل فيرسله النادي البلجيكي لنادي إنبي بشكل مباشر".

وأتم مسؤول إنبي حديثه بقوله:"في حالة وصول العرض بشكل رسمى وبطريقة جادة سيكون الأولوية للاحتراف الخارجي بالنسبة للاعب وإدارة إنبي".

يُذكر أن أسامة جلال كان معارًا لفريق مصر المقاصة الموسم الماضي.