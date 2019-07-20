خاص.. خلاف وحيد يؤجل رحيل لاعب الأهلي لصفوف بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف مصدر مقرب من محمد شريف لاعب وسط النادي الأهلي، أن هناك خلاف وحيد يؤجل انتقال اللاعب لصفوف نادي بيراميدز.
وصرح المصدر لـ"الخليج 365" "بيراميدز طلب ضم اللاعب موسما علي سبيل الإعارة ويرغب في وضع بند يسمح له بشراء شريف نهائيا مع نهاية الموسم المقبل".
وتابع قائلا "الأهلي يرغب في أن يكون العقد إعارة فقط،على ان يعود بعدها للقلعة الحمراء في ظل القناعة بمستواه".
واختتم "عقب انتهاء مباراتي الأهلي بالدوري امام المقاولون والزمالك سيتم حسم الأمر، وإن كانت المفاوضات تشهد مرونة حالياً بين الناديين".
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