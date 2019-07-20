الزمالك يقترب من ضم مدافع حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن حصولهم على توقيع محمد الشبيني مدافع حرس الحدود تمهيداً لضمه فى الموسم الجديد.

وأكد مصدر بمجلس الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب وقع على عقود الانتقال للأبيض على بياض.

و دخل اللاعب اهتمامات الزمالك في الفترة الأخيرة؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الدفاع تحسبًا لرحيل محمود علاء مدافع الفريق من عدمه فى الموسم الجديد .

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات بمدافع جديد ويعد عبد الله بكري مدافع بيراميدز ضمن المطلوبين لتدعيم الفريق الأبيض.