الزمالك يقترب من ضم أحد صفقاته السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إن هناك مفاوضات مع عمر جابر، ظهير اأمن بيراميدز للتفاوض بشأن عودته للقلعة البيضاء في الموسم المقبل في ظل اقتراب رحيل أحد الثنائي حمدي النقاز وحازم إمام.

وبحسب المصدر ذاته، في حديثه لمصراوي عقد أحمد مرتضى، عضو المجلس السابق جلسة مع عمر جابر؛ للحديث معه بشأن عودته للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ومن جانبه أبدى اللاعب ترحيبه بالعودة مجددًا لصفوف الزمالك؛ حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يحسم مسؤولو الزمالك الصفقة خلال الجلسة المقرر عقدها بين رئيس الزمالك ومسؤولي بيراميدز غدًا الأحد خاصة أن النادي الأبيض يستهدف ضم أكثر من لاعب من بيراميدز وليس عمر جابر فقط.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في تصريحات سابقة له عن سعيهم للتعاقد لاعبين سوبر خلال الفترة المقبلة.