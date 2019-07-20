"فاضلكم بطولتين وتعادلوا رقمي".. أحمد حسن يدخل في مشادة مع مراسل الجزيرة الجزائري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
دخل أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، في مشادة، مع الإعلامي الجزائري عياش دراجي، مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية، في باريس، عقب تتويج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقال أحمد حسن، على حسابه الشخصي، على "تويتر"، عقب نهاية مباراة نهائي إفريقيا: "مع انتهاء العرس الأفريقي، نحب نفكر الجميع أننا أسياد إفريقيا، وما زلنا، وسنظل بإذن الله".
ورد الإعلامي الجزائري على تغريدة العميد قائلاً: "خليك في الماضي، مع تحيات بلماضي". ليرد العميد: "حاضر هخليني في الماضي، أنا مش فاهم إيه علاقة الجزائر في الموضوع، إحنا فعلا أبطال وأسياد أفريقيا في الكورة".
وأنهى: "مبروك يا سيدي، كده فاضلكم بطولتين وتعادلوا الرقم بتاعي أنا شخصيا".
وفاز أحمد حسن، نجم مصر، المشرف العام على نادي بيراميدز 4 مرات بكأس الأمم الأفريقية 1998،2006، 2008، 2010.
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