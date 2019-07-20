الأهلي يُعلن موعد مشاركة محمد محمود في التدريبات.. وموقف وحيد من مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، إن محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق غاب عن ودية الفريق التي أقيمت أمس أمام البلاستيك واكتفى بتنفيذ برنامج تأهيلي داخل ملعب التتش بعد أن اشتكى من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد الجهاز الفني أن وحيد يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق؛ حيث سيخضع لاختبار طبي غدًا الأحد؛ لتحديد مدى تحسن حالته و فرص مشاركته في التدريبات الجماعية، قبل السفر إلى الاسكندرية المقرر له ظهر الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

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وفي سياق أخر يخضع محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش؛ تمهيدًا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا.

وأكد الجهاز الفني أن حالة محمد محمود مطمئنة إلى حد كبير، وسيكون جاهزًا للمشاركة في المران الجماعي عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي بدأه أمس في ملعب التتش.

ووفقا للتقدير المبدئي يحتاج اللاعب لفترة تأهيل تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف قبل الانتظام في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.