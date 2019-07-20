بالصور.. ديسابر يقود أول مران مع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - قاد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني الجديد لبيراميدز أول تدريب له على رأس القيادة الفنية للفريق بعد توليه المهمة مؤخرًا. ووقع ديسابر عقدًا يمتد لموسمين مع بيراميدز وقدمه النادي في مؤتمر صحفي حضره حسام البدري، رئيس إدارة الكرة والمهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي. وسافر ديسابر عقب توقيع عقده خارج مصر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة قبل عودته لقيادة تدريبات الفريق من جديد. Advertisements ويستعد بيراميدز لضربة البداية في كأس الكونفدرالية الإفريقية التي يشارك فيها لأول مرة بجانب استئناف مباريات كأس مصر والإعداد للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

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