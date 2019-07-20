الجزائر تعد “استقبالاً رسمياً وشعبياً” للمنتخب

تعد الجزائر “استقبالاً رسمياً وشعبياً” لمنتخبها الوطني لكرة القدم العائد اليوم السبت، غداة تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بتغلبه على السنغال في نهائي البطولة التي استضافتها مصر، بحسب ما أفاد مصدر حكومي.

وتغلب منتخب “محاربي الصحراء” على منتخب “أسود تيرانغا” بنتيجة 1-0 بفضل هدف المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية، التي أقيمت في إستاد القاهرة الدولي، ليحرز اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ تتويجه على أرضه بلقب نسخة 1990.

وأفاد المصدر الحكومي الذي فضل عدم كشف اسمه أن “طائرة المنتخب الجزائري ستحط في مطار هواري بومدين، وسيخصص له استقبال رسمي وشعبي”.

وأوضح أنه من المقرر إقامة حفل “غداء رسمي” لكل أعضاء البعثة، وعلى رأسها المدرب جمال بلماضي، في المركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر غرب العاصمة الجزائرية.

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ولم يحدد المصدر ما إذا كان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح سيشارك في مأدبة الغداء، علماً بأنه كان حاضراً في إستاد القاهرة خلال المباراة النهائية، مثله مثل آلاف المشجعين الجزائريين الذين انتقلوا خصيصاً إلى العاصمة المصرية لمتابعة منتخب بلادهم.

وأفادت الإذاعة الجزائرية أن “حافلة خاصة تم تجهيزها للتجول بأعضاء المنتخب في شوارع العاصمة” التي شهدت احتفالات عارمة حتى فجر السبت، على وقع أبواق السيارات وزغاريد النسوة والمفرقعات النارية.

ومنح المنتخب مواطنيه فرحة تمتد من العاصمة المصرية إلى الجزائر وولاياتها وصولاً إلى مختلف مدن فرنسا والانتشار، في فترة من الحراك السياسي النشط والتظاهرات الاحتجاجية ضد نظام الحكم التي تتكرر كل يوم جمعة، وأحيت أمس “ذكراها” الثانية والعشرين.