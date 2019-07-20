ألقى الخبير التحكيمي، جمال الغندور، محاضرة تحكيمية للاعبي المصري، وذلك بقاعة المؤتمرات الملحقة بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، حيث ينتظم الفريق في معسكر مغلق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد. الفريق في معسكر مغلق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد. وفي حضور المدير الفني للفريق الكابتن إيهاب جلال، ومدير الكرة اللواء ياسر سالم، استعرض الكابتن جمال الغندور، كافة التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم مع الاستعانة بالمواد الفيلمية لتوضيح تلك التعديلات للاعبين الذين أبدوا سعادتهم بتلك المحاضرة. ومدير الكرة اللواء ياسر سالم، استعرض الكابتن جمال الغندور، كافة التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم مع الاستعانة بالمواد الفيلمية لتوضيح تلك التعديلات للاعبين الذين أبدوا سعادتهم بتلك المحاضرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محاضرة تحكيمية للاعبي المصري من جمال الغندور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.