تعرف علي تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة غدًا الأحد، لإستكمال المباريات المتبقية بمسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى خالد جلال المدير الفني للزمالك، في تحقيق الانتصار الأول مع الفريق بعد عودته إلىالقيادة الفنية خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
ويحمل تاريخ مواجهات الزمالك والجونة، تفوق الفريق الأبيض، حيث واجه الفريقان بعضهما تسعة مرات، فاز الزمالك في خمسة وتعادل
وسجل الزمالك 14 هدف في مرمي الجونة، واستقبل 7 اهداف، ويعتبر محمود شيكابالا هو هداف مواجهات الفريقين بتسجيله ثلاث اهداف.
يذكر ان أخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت في الدور الأول من بطولة الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثلاث اهداف نظيفة.
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