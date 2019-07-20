تعرف علي تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة غدًا الأحد، لإستكمال المباريات المتبقية بمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى خالد جلال المدير الفني للزمالك، في تحقيق الانتصار الأول مع الفريق بعد عودته إلى

القيادة الفنية خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

ويحمل تاريخ مواجهات الزمالك والجونة، تفوق الفريق الأبيض، حيث واجه الفريقان بعضهما تسعة مرات، فاز الزمالك في خمسة وتعادل

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بثلاثة وخسر لقاء وحيد.

وسجل الزمالك 14 هدف في مرمي الجونة، واستقبل 7 اهداف، ويعتبر محمود شيكابالا هو هداف مواجهات الفريقين بتسجيله ثلاث اهداف.

يذكر ان أخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت في الدور الأول من بطولة الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بثلاث اهداف نظيفة.