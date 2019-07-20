اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر ميلان مجددًا لضم لوكاكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي العرض المقدم من إنتر ميلان الإيطالي ، من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونقلًا عن شبكة " سكاي سبورتس" الانجليزية، أن مانشستر يونايتد لم

يقبل العرض الذي قدمه النادي الإيطالي، من أجل التعاقد مع لوكاكو.

وقدم إنتر ميلان عرضًا بقيمة 53.9 مليون جنية إسترليني، وهو الأمر الذي رفضته إدارة

مانشستر يونايتد، ذلك بسبب رغبتهم في الحصول على 79 مليون جنية إسترليني، وهي نفس القيمة التي تعاقد بها الفريق مع لوكاكو، منذ عامين قادمًا من إيفرتون.

ولعب لوكاكو مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم 32 مباراة في الدوري الانجليزي، وإستطاع أن يحرز 12 هدفًا .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر ميلان مجددًا لضم لوكاكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا