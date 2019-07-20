مانشستر يونايتد يرفض عرض إنتر ميلان مجددًا لضم لوكاكو

رفض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي العرض المقدم من إنتر ميلان الإيطالي ، من أجل ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الإنتقالات الصيفية الجارية.
ونقلًا عن شبكة " سكاي سبورتس" الانجليزية، أن مانشستر يونايتد لميقبل العرض الذي قدمه النادي الإيطالي، من أجل التعاقد مع لوكاكو.
وقدم إنتر ميلان عرضًا بقيمة 53.9 مليون جنية إسترليني، وهو الأمر الذي رفضته إدارةمانشستر يونايتد، ذلك بسبب رغبتهم في الحصول على 79 مليون جنية إسترليني، وهي نفس القيمة التي تعاقد بها الفريق مع لوكاكو، منذ عامين قادمًا من إيفرتون.
ولعب لوكاكو مع "الشياطين الحمر" هذا الموسم 32 مباراة في الدوري الانجليزي، وإستطاع أن يحرز 12 هدفًا .
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