كوفاتش يحسم مصير رحيل ريناتو سانشيز

حسم الألماني نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، مصير متوسط ميدانه، البرتغالي ريناتو سانشيز، مؤكدًا بقاءه مع الفريق الموسم المقبل.
- ونقلت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية، أن كوفاتش حسم بقاء سانشيز الموسم المقبل، حيث قال" لقد قررنا بقائه معنا الموسم المقبل، لقد قدمنا له أسباب عدم مشاركته بشكل مستمر الموسم المقبل".
وأضاف المدرب الألماني" لقد تقبل سانشيز ذلك الأمر،ورأى أن مستقبله هنا معنا، هو لاعب رائع، ونحب أن يبقى معنا، وسيحصل على المزيد من دقائق اللعب الموسم الماضي".
ولعب صاحب الـ21 عامًا مع الفريق البافاري في الدوري الالماني الموسم المقبل، 17 مباراة فقط، واستطاع أن يسجل هدفًا وحيدًا، وقام بتمريرة حاسمة .
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