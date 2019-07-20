طوارئ في معسكر منتخب الطائرة للناشئات بروسيا

واصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة استعدادته للمشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة القاهرة 2019. وانطلق معسكر إعداد منتخب الطائرة في روسيا يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى 28 يوليو الجاري. واستهل المنتخب معسكره التدريبي في روسيا بالتدريب على الملعب الأولمبي الروسي، وسوف يتخلله مباريات مع المنتخب الروسي أقوي منتخبات العالم ومباريات مع فريق دينمو كازان أقوى الفرق الروسية. وتضم بعثة الفراعنة البرازيلي ماركو وعماد نوار المدير الفني للمنتخب والمدربين هيثم رشاد وسيد طه والدكتورة ياسمين مخلوف، واللاعبات آية النادي وفريدة الحناوي وسايين عابد وساندي خالد ومي غزال وياسمين ممدوح وسلمي عبد الهادي ولانا الصباخ وسلمي يوسف وندي وليد ولوجين ياسر ومريم ثابت وفريدة سعدة وفرح العايدي ونورا ايهاب. المدير الفني للمنتخب والمدربين هيثم رشاد وسيد طه والدكتورة ياسمين مخلوف، واللاعبات آية النادي وفريدة الحناوي وسايين عابد وساندي خالد ومي غزال وياسمين ممدوح وسلمي عبد الهادي ولانا الصباخ وسلمي يوسف وندي وليد ولوجين ياسر ومريم ثابت وفريدة سعدة وفرح العايدي ونورا ايهاب.

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