شاهد.. استقبال شعبي لبعثة منتخب الجزائر في المطار

وصلت بعثة منتخب الجزائر، منذ قليل، إلى الجزائر وتم استقبالهم بشكل رسمي في المطار لحظة وصولهم بكأس الأمم الأفريقية.
توج المنتخب الجزائري بلقب الأفريقي الثاني له في تاريخه، عقبالفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد ، بنهائي أمم أفريقيا التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، وكان أول لقب حققه المنتخب الجزائري في نسخة 1990، التي كانت على أرضه، بعد الفوز على نيجيريا بهدف نظيف.
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