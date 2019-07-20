شئون اللاعبين تنفي تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا

نفى مصدر في لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، ما تردد عن تقديم الزمالك شكوى ضد محمود عبد المنعم كهربالاعب الفريق الأبيض.
قال المصدر، إن اتحاد الكرة لم يتلق شكاوى من الزمالكضد كهربا، مؤكدا ان ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.
وكانت بوادر أزمة نشبت بين محمود كهربا والزمالك، بسبب انقطاعه عن التدريبات، في الفترة الأخيرة.
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