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شئون اللاعبين تنفي تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا

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نفى مصدر في لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، ما تردد عن تقديم الزمالك شكوى ضد محمود عبد المنعم كهربا

لاعب الفريق الأبيض.

قال المصدر، إن اتحاد الكرة لم يتلق شكاوى من الزمالك

ضد كهربا، مؤكدا ان ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

وكانت بوادر أزمة نشبت بين محمود كهربا والزمالك، بسبب انقطاعه عن التدريبات، في الفترة الأخيرة.

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