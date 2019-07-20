تعرف على كواليس مفاوضات بيراميدز لضم إسلام عيسى

يسعى نادي بيراميدز للتعاقد، مع إسلام عيسى نجم نادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقدم نادي بيراميدز عرض رسمي، إلى النادي المصري لضمإسلام عيسى مقابل 25 مليون جنيه، ولكن المفاوضات توقفت لتمسك النادي البورسعيدي بالحصول على 35 مليون جنيه.
مما أدى لإنقطاع اللاعب عن تدريبات المصري، إعتراضًا على مغالاة النادي في طلباته، ورغبة عيسى في الإنتقال إلى بيراميدز.
ويستعد نادي بيراميدز في الفترة الحالية لإستكمال منافسات كأس مصر، والخوض في منافسات الموسم الكروي الجديد.
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