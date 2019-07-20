20 أتوبيسًا لنقل أعضاء الزمالك لمؤازرة الفريق أمام الجونة

قرر نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، توفير 20 أتوبيسًا من أجل نقل أعضاء نادي الزمالك وفرق الكرة لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الجونة، والتي من المقرر لها غدًا الأحد، ضمن المباريات المتبقية للفريق ببطولة الدوري العام.

وسافر مع الفريق كل من المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس

الزمالك واللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.وأعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الجونة وضمت كلا من :في حراسة المرمي : عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصففي خط الدفاع : محمود علاء ومحمود حمدي الونشومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد السلامفي خط الوسط : طارق حامد و فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد ابراهيم وأحمد سيد زيزو ومحمد عنتر و أيمن حفني وأحمد مدبولي وابراهيم حسنفي خط الهجوم : خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد وحميد احداد .