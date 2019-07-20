رياضة | بغداد بونجاح: فخور بإنجاز الكان.. واللعب للأهلي شرف كبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغداد بونجاح: فخور بإنجاز الكان.. واللعب للأهلي شرف كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المهاجم الجزائري بغداد بو نجاح عن سعادته العارمة بتتويجه مع زملائه بنسخة الكان على أرض مصر.

وقال بونجاح في تصريحات صحفية سعداء جدا بهذا الإنجاز، كان أمامنا هدف واحد وهو إسعاد الشعب الجزائري.

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وحول تسجيله لهدف التتويج قال بغداد: كل ما كان يشغلني في هذه اللحظة هو الشعب الجزائري، كنت أراه أمامي، لمست الكرة وتوقعت أن تدخل المرمى مباشرة ولكنها اصطدمت بأحد لاعبي السنغال، بغداد الحمد لله إنها دخلت المرمى.

بغداد تحدث أيضا عن إمكانية لعبه في مصر في المستقبل وتحديدا للأهلي وقال: بالطبع أتمنى أن ألعب في الأهلي يوما ما، الأهلي هو الأول في إفريقيا وكل لاعب يحب أن يرتبط اسمه بهذا الفريق وهو شرف، الآن لدي عقد مع نادي السد القطري ينتهي في 2021, أحترم تعاقدي مع الفريق ولكن كرة القدم يحدث بها كل شيء, اليوم أنا في قطر وغدا ربما سأكون في مكان آخر ولكن الأهلي بالطبع هو النادي الأكبر في إفريقيا وأحب أن أرتدي قميصه يوما ما.