رياضة | نجم الجزائر يتحدث عن مستقبله ويؤكد: علينا أن نشكر جمال بلماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الجزائر يتحدث عن مستقبله ويؤكد: علينا أن نشكر جمال بلماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الجزائري رامي بن سبعيني مدافع ستاد رين الفرنسي عن سعادته البالغة بتتويج منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019.

وقال بن سبعيني في تصريحات صحفية: "نحن سعداء للغاية بتتويج الجزائر بهذا اللقب, لعبنا بشكل جيد وبمستوى ثابت منذ بداية البطولة وكنا نستحق الفوز بالكأس الغالية".

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وحول المستوى الرائع الذي قدمه برفقة دفاع فريقه قال رامي: "الحمد لله على الأداء, جميعنا لعبنا بشكل رائع, الفريق أدى جيدا سواء على مستوى الشق الدفاعي أو الهجومي, الفضل في ذلك يرجع إلى المدرب جمال بلماضي, علينا أن نشكره على الروح التي خلقها بيننا وعلى كل شيء قدمه للفريق".

رامي تحدث أيضا عن مستقبله مع ناديه الحالي - استاد رين - والذي توج معه مؤخرا بكأس فرنسا على حساب باريس, وقال صاحب ال24 عاما: "لا أحد يدري ما سيحدث, لم أقرر شيء بعد, الآن سوف نحتفل ونذهب للأجازة وبعدها نقرر ما سيحدث في هذه المسألة".

وكانت الجزائر قد توجت لثاني مرة في تاريخها ببطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على ساديو ماني ورفاقه بهدف نظيف سجله مهاجم السد القطري بغداد بونجاح في الدقائق الأولى من المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي.