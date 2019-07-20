رياضة | جريزمان على رأس قائمة برشلونة لمواجهة تشيلسي

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، وإيناكي بينا.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي، أراوخو، وجوليم.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، رافينيا، ألينيا، دي يونج، بوسكيتس، مونتشو، كولادو، وريكي بويج.

خط الهجوم: ديمبلي، مالكوم، جريزمان، بيريز، وآبي.