رياضة | جريزمان على رأس قائمة برشلونة لمواجهة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان على رأس قائمة برشلونة لمواجهة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة القائمة الرسمية لمواجهتي تشيلسي الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، وإيناكي بينا.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي، أراوخو، وجوليم.
خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، رافينيا، ألينيا، دي يونج، بوسكيتس، مونتشو، كولادو، وريكي بويج.
خط الهجوم: ديمبلي، مالكوم، جريزمان، بيريز، وآبي.
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، وإيناكي بينا.
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي، أراوخو، وجوليم.
خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، رافينيا، ألينيا، دي يونج، بوسكيتس، مونتشو، كولادو، وريكي بويج.
خط الهجوم: ديمبلي، مالكوم، جريزمان، بيريز، وآبي.
ولم تشهد القائمة تواجد اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كوبا أمريكا على رأسهم ميسي وكوتينيو وفيدال.