شكرا لقرائتكم خبر عن رغم هزيمة ليفربول.. يورجن كلوب يعدد إيجابيات مواجهة دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، على هزيمة الريدز أمام بوروسيا دورتموند «2-3»، في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب نوتردام في ولاية إنديانا الأمريكية، وهي ثالث مباريات الريدز التحضيرية للموسم الجديد والأولى للفريق في جولته بالولايات المتحدة.

وقال «كلوب»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، إنه يعتقد أن ليفربول خرج من المباراة بمكاسب عديدة، وأن المواجهة ضد الفريق الألماني الذي دربه في السابق حملت إيجابيات أكثر من السلبيات، فيما يتعلق الأداء الذي قدمه الريدز.

وتلقى ليفربول الهزيمة على الرغم من تسجيله هدفين عن طريق هاري ويلسون وريان بروستر، واللذين لم يكونا كافيين لتحقيق الريدز الفوز، حيث استطاع الفريق الألماني تسجيل ثلاثة أهداف بأقدام باكو ألكاثير وتوماس ديلاني وجاكوب برون لارسين.

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وأضاف أنه "ملعب رائع، والاستاد بأكمله جميل جدًا. بالطبع أرضية الملعب لم تكن الأفضل، لأنه ليس ملعبًا لكرة القدم في الأساس، أعتقد أن الفريقين كانا بإمكانهما لعب مباراة أفضل من التي شاهدناها لو كانت أرضية الملعب تسمح بحركة أفضل للكرة على العشب. فيما عدا ذلك، فكل شىء كان رائعًا، ولمن لا يعرف نوتردام، فأنا أدعوه للمجيء إلى هنا. إنه مكان جميل جدًا".

وتابع: «إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. لقد كانت مباراة صعبة على الفريقين، فالطقس كان شديد الحرارة. أعتقد أن ما شكّل الفارق في المباراة هو أننا لعبنا أول ربع ساعة في الشوط الثاني بنفس التشكيل الذي بدأنا به المباراة، بينما أجرى دورتموند العديد من التبديلات بين الشوطين. لقد كانت مباراة جميلة، وأعتقد أننا قمنا بالدفاع بشكل جيد، باستثناء الكرات التي جاءت منها الأهداف الثلاثة».

وأوضح: «أعتقد أن الأهداف التي استقبلتها شباكنا اليوم جاءت بسبب خلل في التنظيم الدفاعي. عندما تقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل الفريق، يصبح الحفاظ على التنظيم الدفاعي أمرًا صعبًا. هذا سيتحسن مع مرور الوقت ومع بداية الموسم بكل تأكيد، فليس أمامنا سبيل سوى ذلك. عدا ذلك، فالأمور على ما يرام».

وواصل: «كانت هناك العديد من الأمور الجيدة، وكانت هناك بعض الأخطاء، وهذا طبيعي في الفترة التحضيرية. أنا من أحدد ما نقوم به في التدريبات، وأعلم أن اللاعبون بذلوا جهدًا كبيرًا في تدريب الأمس في هذا الطقس الحار. ربما تضايقني بعض الأمور التي تحدث في المباريات التحضيرية للموسم الجديد، ولكنني أعلم أسبابها. لست في قمة سعادتي بالأداء الذي قدمه الفريق اليوم، ولكنني أعلم أنه سيتحسن كثيرًا مع مرور الوقت، لذا لست قلقًا من هذا الأمر».