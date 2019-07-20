” الرائد ” يقدم عرضا يفوق التعاون للفوز بأحمد الزين

دخل نادي الرائد على خط المفاوضات لضم لاعب نادي الأهلي أحمد الزين، حيث قدم عرضآ يفوق عرض التعاون بنصف مليون ريال.

وكان النادى الأهلى قد رفض رحيل لاعبه أحمد الزين، عن طريق منحه مخالصة نهائية مجانًا، وطالبته بتأمين عرض احترافى للانتقال إلى ناد آخر.

وجاء ذلك بعد موافقته فى وقت سابق على فض الارتباط الرسمى، ومنحه مخالصة مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا.