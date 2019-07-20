والد دي ليخت: نجلي سيصبح أفضل مدافع في العالم

أعرب والد ماتياس دي ليخت، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس، عن سعادته بانتقاله نجله إلى السيدة العجوز، هذا الصيف.

وقال والد دي ليخت، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "ماتياس لديه طموح كبير في أن يكون أفضل مدافع في العالم، وأرى أن الأفضل اليوم هو سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، ولكن نجلي يمكن أن يصل لهذا المستوى".

وأضاف: "الأهداف التي سجلها دي ليخت في يوفنتوس وتوتنهام بدوري الأبطال؟ إنه يتدرب دائمًا على هذه الكرات، ولذلك هو يجيدها".

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وتابع: "لقد نصحت ماتياس بأن يذهب للعب مع ميسي أو رونالدو في حالة الرحيل عن أياكس، لأن هذه الفرصة لا تكون متاحة أكثر من مرة في الحياة".

وواصل: "لقد كنت في الفريق رفقة يوهان كرويف. إنه شخص غير عادي وبمثابة مدرب على أرض الملعب".

وأتم: "اختيار دي ليخت الانتقال إلى يوفنتوس؟ إنه يحب اليوفي دائمًا، ولكن حديث كريستيانو معه عقب نهائي دوري الأمم كان مهمًا، وحتى وقت قريب كان رونالدو هو المثل الأعلى لماتياس، بالإضافة إلى تفضيله لمدرسة الدفاع الإيطالية".