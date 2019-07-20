النصر السعودي يقترب من نجم السنغال

يستعد النصر السعودي للتعاقد رسميا مع الدولي السنغالي، مباي دياني، مهاجم جالطة سراي التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفقًا لتقرير صحفي.

فقد ذكرت صحيفة "صباح" التركية، اليوم السبت، أن مسؤولي جالطة سراي والنصر توصلوا إلى اتفاق، حول انتقال النجم السنغالي للنادي السعودي، مقابل 14 مليون يورو، على أن يتم التوقيع الرسمي قريبًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن النصر تابع اللاعب جيدا، خلال كأس الأمم الإفريقية 2019.

وكان اللاعب السنغالي، قد ساهم في احتلال أسود التيرانجا وصافة البطولة القارية، بعد الهزيمة أمام الجزائر في المباراة النهائية باستاد القاهرة (1-0)، أمس الجمعة.