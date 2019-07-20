جريزمان على رأس قائمة برشلونة لجولة اليابان

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق التي ستطير إلى اليابان اليوم، للمشاركة في الجولة الصيفية التحضيرية للموسم الجديد.

وشهدت القائمة تواجد رافينيا ألكانتارا لاعب خط الوسط الذي أثيرت التكهنات حول إصابته بالأمس، بجانب الصفقات الجديد نيتو، جريزمان، وفرينكي دي يونج.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، وإيناكي بينا.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي، أراوخو، وجوليم.

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خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، رافينيا، ألينيا، دي يونج، بوسكيتس، مونتشو، كولادو، وريكي بويج.

خط الهجوم: ديمبلي، مالكوم، جريزمان، بيريز، وآبي.

وسيتخلل هذه الجولة مواجهة تشيلسي الإنجليزي، وفيسيل كوبي الياباني الذي يلعب بصفوفه ثنائي البارسا السابق آندريس إنييستا وديفيد فيا.

يذكر أن القائمة تخلو من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، وعلى رأسهم ليونيل ميسي.