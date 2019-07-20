مانشستر يونايتد يصدم إنتر ميلان مجددا

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، موقفه من عرض إنتر ميلان، لشراء البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مانشستر يونايتد رفض عرض إنتر ميلان الجديد الذي إلى 60 مليون يورو، لشراء لوكاكو في الميركاتو الجاري.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي رفض العديد من العروض من إنتر ميلان لضم المهاجم البلجيكي، في ظل رغبته في الحصول على حوالي 80 مليون يورو.

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يذكر أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، وراء طلب التعاقد مع لوكاكو لقيادة الهجوم في الموسم المقبل بجوار البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما المنتظر انتقاله للنيراتزوري.

وأعلن إنتر ميلان، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خارج حسابات النادي في الموسم المقبل، وبالتالي سيتم بيعه هذا الصيف.