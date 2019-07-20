ميسي يرهن مصيره مع برشلونة بعودة نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وضع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد برشلونة، شرطًا من أجل تجديد عقده مع البلوجرانا.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، نقلا عن تقارير إسبانية، فإن ميسي اشترط عودة البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، من أجل تجديد عقوده مع برشلونة، كمحاولة للضغط على إدارة النادي لحسم الصفقة.

وأضاف التقرير: "ميسي يشعر بأن نيمار سيكون مهمًا للنادي في الوقت الحالي وفي المستقبل".

يُذكر أن نيمار أكد رغبته مؤخرًا في الرحيل عن صفوف البي أس جي، ولكن إدارة نادي العاصمة الفرنسية تريد الحصول على مبلغ يتخطى حاجز الـ200 مليون يورو.

ويملك نيمار علاقة قوية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث لعبا سويًا منذ سنوات في صفوف البلوجرانا، وصرح البرازيلي مؤخرًا أن البرغوث هو أفضل لاعب زامله خلال مسيرته الكروية حتى الآن.