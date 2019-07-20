ليفربول يوجه بوصلته الدفاعية للبوندسليجا

بدأ ليفربول تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، لتعزيز خط دفاعه بصفقة جديدة من الدوري الألماني، وفقًا لتقرير صحفي.

وبحسب شبكة "بي بي سي"، فإن حامل لقب دوري أبطال أوروبا مهتم بالتعاقد مع فيليب ماكس، ظهير أوجسبورج الألماني، لمنافسة الاسكتلندي أندي روبرتسون على مركزه، في الموسم المقبل.

ويضع المدرب الألماني يورجن كلوب عينه على الظهير الأيسر لأوجسبورج، لتعويض رحيل الإسباني ألبيرتو مورينو بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء تعاقده.

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ويعد فيليب أحد ركائز أوجسبورج الأساسية، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق عام 2015، حيث خاض ما يزيد عن 100 مباراة في البوندسليجا، سجل خلالها 7 أهداف.

وسبق للاعب، صاحب الـ25 عامًا، اللعب ضمن صفوف بايرن ميونخ في الفئات السنية، بين عامي 2007 و2010، كما فاز بالميدالية الفضية مع منتخب ألمانيا في أولمبياد "ريو دي جانيرو" 2016.

يذكر أن كلوب أعلن مؤخرًا عدم اعتزامه إبرام صفقات عديدة، هذا الصيف، بخلاف ما حدث قبل انطلاق الموسم الماضي، الذي شهد مجموعة من التعاقدات، مكنت الفريق من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.