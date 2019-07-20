صراع صيني على نجم إنتر ميلان

قال تقرير صحفي، اليوم السبت، إن نجم إنتر ميلان، ضمن قائمة المطلوبين في ناديين صينيين، خلال الصيف الجاري.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن البلجيكي رادجا ناينجولان، لاعب وسط إنتر ميلان، تلقى عرضين من الصين عبر داليان يفانج وشنغهاي شينهوا.

وأضاف أن الثنائي يرغب في التعاقد مع ناينجولان بقوة، مشيرا إلى أنه يريد إتمام الصفقة قبل موعد إغلاق باب الانتقالات في الصين يوم 31 يوليو/ تموز الجاري.

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ولفت الموقع إلى أن ناينجولان لم يقبل بالعرضين في البداية، لكنه طلب بعد ذلك الحصول على وقت لاتخاذ قرار نهائي حول وجهته المقبلة.

وأشار إلى أن إنتر ميلان يريد الحصول على 28 مليون يورو لبيع متوسط ميدان الفريق، موضحا أن النادي أيضًا سيكون منفتحا على رحيل ناينجولان على سبيل الإعارة مع الالتزام بالشراء.

وأعلن إنتر ميلان في وقت سابق أن ماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان، ليسا ضمن خطط النادي في الموسم المقبل.