شكرا لقرائتكم الأهلي سبب غياب مصطفى فتحى عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، سبب غياب مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق، عن قائمة مباراة الجونة المقرر إقامتها غدا الأحد ضمن مؤجلات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بملعب الجونة.

قائمة الزمالك لمباراة الجونة



وأعلن خالد جلال، المدير الفني للزمالك، قائمة مباراة الجونة وضمت كلا من:-

حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وحازم إمام وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد سيد "زيزو" ومحمد عنتر وأيمن حفني وأحمد مدبولي وإبراهيم حسن.

Advertisements

خط الهجوم: خالد بوطيب ويوسف أوباما وعمر السعيد وحميد أحداد.

مصطفى فتحى خارج قائمة الزمالك



ولم يتواجد مصطفى فتحى فى قائمة الزمالك، رغم عودته للتدريبات الجماعية منذ عدة أيام، وأوضح مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أسباب غياب صانع ألعاب الفريق عن مواجهة الجونة.

الزمالك يجهز مصطفى فتحى لمباراة القمة



قال المصدر الزملكاوى، أن عدم وجود مصطفى فتحى فى قائمة مباراة الجونة، لتجهيز اللاعب لمباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم 28 يوليو الجارى، فى ختام مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى ستكون حاسمة للقب حال فوز الأبيض بمباراتي الجونة والإسماعيلى وفوز الأهلي بمباراة المقاولون العرب.

أضاف المصدر أن الجهاز الفنى للزمالك يسعى لتجهيز مصطفى فتحى لمباراة القمة، لذا فضل إراحته فى مباراة الجونة خوفا من تجدد الإصابة خاصة أن اللاعب لم يشارك فى المباريات منذ فترة طويلة.