شكرا لقرائتكم طه المصرى ثان أفضل حارس مرمى ببطولة العالم لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتألق "طه" خلال المواجهات الثلاث للفراعنة بدور المجموعات أمام كل من استراليا ونيجيريا والسويد، حيث تمكن من التصدي لـ32 تصويبة من ضمن 77 تصويبة سددت عليه بنسبة تصدي 42%.
ويقع المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل مم فرنسا والسويد وكوريا الجنوبية ونيجيريا واستراليا، حيث تصعد الفرق الأربعة الأولى لدور الستة عشر من بطولة العالم.
ونجح منتخب مصر فى الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال صباح الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، وحصل على راحة سلبية من المباريات أول أمس الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22 أمس الجمعة ، على أن يلتقى مع كوريا الجنوبية مساء اليوم،السبت.
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